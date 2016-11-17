Альваро Мората пропустит матчи с «Атлетико» и «Барселоной»

Нападающий «Мадрида» Альваро Мората выбыл на месяц в связи с травмой бедра, которую выявило обследование в эту среду. Как сообщает официальный сайт Королевского клуба, у игрока диагностирована травма второй степени двуглавой мышцы правого бедра.

Травма была получена во время товарищеского матча сборной Испании с Англией, в котором Мората провел на поле полчаса, выйдя на замену Адурису на 64-й минуте. Таким образом, игрок пропустит из-за травмы две важные встречи «Реала»: мадридское дерби против «Атлетико» и Класико с «Барселоной».

Кроме этого, Мората не сможет помочь команде в играх против хихонского «Спортинга» и «Депортиво» в Ла Лиге и «Боруссии» и лиссабонского «Спортинга» в Лиге Чемпионов. Напомним, что эти матчи также пропустят Тони Кроос и Каземиро, которые продолжают восстанавливаться после травм, а участие Серхио Рамоса, Пепе и Матео Ковачича находится пока под вопросом.