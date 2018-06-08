Футболист появился на обложке журнала в четверг. Издание пишет, что решение Роналду связано с «невыполнением обещаний со стороны Флорентино Переса» по поводу улучшения условий контракта звезды «Реала», и заверяет, что оно является «бесповоротным».

Журнал также строит догадки о том, куда отправится португальский футболист, уйдя из мадридского клуба, и называет в качестве возможных мест Италию, Францию и Англию.

В настоящее время Роналду вместе со сборной Португалии готовится к Чемпионату мира и не стал делать каких-либо заявлений по поводу своего будущего в «Реале».