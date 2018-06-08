Какой диеты придерживается испанская сборная?

Испанская сборная по футболу отправится на этой неделе в Краснодар, где будет находится база команды на время Чемпионата мира 2018 года. За несколько дней до приезда футболистов в Россию прибудет команда поваров под руководством Хавьера Арбису, который подготовил специальное меню для спортсменов.

На предыдущих чемпионатах продукты питания для испанской сборной доставлялись на специальном грузовике прямо из Испании, однако на этот раз из-за продовольственного эмбарго в отношении России закупки будут осуществляться на месте в оптовой сети Metro, где для футболистов планируют закупать почти все продукты вплоть до испанского хамона и вина.

Участники сборной будут питаться четыре раза в день. На завтрак и полдник предусмотрен формат «шведского стола», на обед и ужин - салат-бары и вторые блюда, включающие пасту, рис, овощи, а также мясо и рыбу в изобилии. С утра диетологи рекомендуют футболистам злаковые, богатые клетчаткой. Обеденное меню включает, среди прочего, традиционные испанские супы гаспачо и сальморехо и даже салат оливье. В меню есть мясо и рыба на гриле, а также жареные овощи, однако для жарки используется оливковое масло с низкой кислотностью. Футболисты также пьют обезжиренное молоко, обогащённое кальцием и аминокислотами, а также натуральные обезжиренные йогурты. В меню есть и лёгкие десерты: фрукты, йогурты и пуддинги. При этом любые особые пожелания по питанию спортсмен должен согласовать со своим врачом.