Серхио Рамос споёт для испанской сборной

Капитан футбольного клуба «Реал Мадрид» Серхио Рамос работает над созданием песни, которая должна поднять боевой дух сборной Испании на Чемпионате мира по футболу 2018 года, который пройдёт в России.

Рамос объявил, что композиция выйдет в следующую пятницу. На своей странице в Instagram футболист опубликовал фрагмент видеоклипа на песню, которую он исполняет вместе с Демарко Фламенко.

Защитник «Реала» уже не раз пробовал себя в музыке, и, воспользовавшись случаем, решил записать композицию, посвящённую чемпионату, чтобы поддержать испанскую команду, которая является одним из фаворитов.