Роналду празднует победу в Лиге Чемпионов в Марбелье со своей девушкой

Перед тем, как присоединиться к сборной Португалии на приближающемся Чемпионате мира по футболу 33-летний футболист решил взять небольшой отпуск. Роналду и Родригес были замечены в Марбелье во время обеда в недавно открывшемся ресторане голливудского актёра Роберта Де Ниро Nobu в Puente Romano.

Роналду в пятый раз стал победителем Лиги чемпионов в составе мадридского клуба, после того как в 26 мая «Реал» выиграл у «Ливерпуля» со счётом 3-1. Несмотря на то, что португалец не отметился голом во время финала, он в шестой раз подряд стал лучшим бомбардиром сезона.