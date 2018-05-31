Зидан уходит из «Реала»

"Я решил, что в следующем сезоне меня в "Реале" не будет, - сказал 45-летний Зидан. - Команде нужны изменения, чтобы побеждать, ей нужен другой подход, новые методики, поэтому я принял это решение. Этот клуб навсегда останется в моем сердце, но настало время что-то изменить". Его слова приводит ТАСС.

Президент "Реала" Флорентино Перес отметил, что решение Зидана стало неожиданностью для всего клуба. "Для всех нас решение Зидана стало большой неожиданностью, особенно после победы в Лиге чемпионов, но мы можем только понять и принять это как данность. Лично для меня это решение стало шоком, я хотел бы переубедить его, но не знаю, как это сделать", - сказал Перес.

"Я благодарю Зинедина за все, что он сделал для команды за все эти годы, и не прощаюсь с ним, а лишь говорю "до свидания". Но если ему нужен перерыв, то что же... Мы должны уважать его желание", - заключил президент "Реала".