Роналду и Месси вошли в тройку претендентов на звание лучшего игрока Европы

Во вторник УЕФА назвала тройку финалистов в борьбе за звание лучшего игрока Европы в сезоне 2016/17. В этом году в нее вошли нападающий «Мадрида» Криштиану Роналду, звезда «Барселоны» Лео Месси и вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон.

Победитель будет назван 24 августа в Монако во время жеребьевки групповой стадии Лиги Чемпионов. Как объяснила УЕФА, трое финалистов были выбраны в результате голосования 80 тренеров и 55 журналистов. Напомним, что в прошлом году лучшим игроком Европы стал Криштиану Роналду.

В десять лучших игроков Европы также вошли футболисты «Мадрида» Лука Модрич, Тони Кроос и Серхио Рамос. Кроме них, в списке значатся Паоло Дибала, Килиан Мбаппе, Роберт Левандовски и Златан Ибрагимович.