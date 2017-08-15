Паулиньо перешел в «Барселону»

Бразильский полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо продолжит свою карьеру в «Барселоне», которая официально сообщила о трансфере игрока за 40 миллионов евро на предстоящие четыре сезона.

29-летний игрок прибудет в Барселону 17 августа для прохождения медицинского обследования, после которого подпишет четырехлетний контракт. Презентация игрока пройдет в четверг в 13:15 по местному времени (14:15 по Москве), а спустя час Паулиньо даст свою первую пресс-конференцию в качестве игрока «Барселоны».

Сумма отступных, прописанная в контракте Паулиньо, достигнет 120 миллионов евро. В свои 29 лет бразилец провел 41 матч за национальную сборную, а в текущем сезоне в Суперлиге Китая Паулиньо сыграл в 20 матчах, забив семь голов и отдав две голевые передачи.