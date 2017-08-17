«Реал» выиграл Суперкубок Испании в матче против «Барселоны»

«Реал Мадрид» завоевал второй кубок сезона, обыграв «Барселону» в двухматчевом противостоянии. Первая игра на «Камп Ноу» завершилась со счетом 1:3, а ответная встреча на «Бернабеу» – 2:0 благодаря голам Марко Асенсио и Карима Бензема.

Обе команды сделали изменения в стартовых составах по сравнению с предыдущей встречей, однако подопечные Зидана вышли на поле с единственной целью – как можно раньше решить исход матча. Первый гол был забит уже на четвертой минуте – дальним и неберущимся ударом в «девятку» вновь отличился Асенсио, который все больше наступает на пятки Гарету Бэйлу.

Несмотря на гол, «Реал» продолжал играть в высоком ритме и прессинговал соперника, который долго не мог войти в игру. У «Барсы» было несколько моментов в первом тайме, однако игрой полностью руководила мадридская команда. Ближе к перерыву «Реалу» удалось удвоить счет благодаря голу Бензема, на которого в последнее время обрушился шквал критики из-за отсутствия голов.

Выигрывая 5:1 по сумме двух матчей, «Реал» вышел на второй тайм доигрывать встречу, не прилагая особых сил. «Барсе» удалось воспользоваться некоторыми ошибками хозяев, однако ни один из этих моментов не привел к голу. Когда стало понятно, что «Мадрид» завоевал Суперкубок, Зидан дал возможность дебютировал в официальном матче Дани Себальосу и Тео Эрнандесу.

«Реал Мадрид» – «Барселона» 2:0

Голы: 1:0 – 4' Асенсио, 2:0 – 39' Бензема.

«Реал Мадрид»: Навас, Варан, Марсело, Карвахаль, Рамос, Кроос (Себальос, 80'), Ковачич (Каземиро, 62'), Асенсио (Тео, 75'), Модрич, Васкес, Бензема.

«Барселона»: тер Стеген, Пике (Нелсон Семеду, 50'), Умтити, Альба (Динь, 78'), Маскерано, Ракитич, Серджи Роберто, Андре Гомеш (Деулофеу, 72'), Бускетс, Месси, Суарес.