«Реал Мадрид» выступил в защиту Криштиану Роналду в скандале о налогах

«Реал Мадрид» выступил в защиту своего нападающего Криштиану Роналду в связи с опубликованной в прошлую пятницу информацией о сокрытие доходов перед налоговыми службами Испании. Королевский клуб попросил максимального уважения к португальцу, чье поведение всегда было образцовым.

«В связи с информацией, которая была опубликована в последние дни и отчетом из налоговой службы об отсутствии долгов, «Реал Мадрид» требует максимального уважения в отношении Криштиану Роналду, чье поведение во время пребывания в «Мадриде» всегда было образцовым», – сообщается на официальном сайте «Реала».

Напомним, что в пятницу El Mundo опубликовал итоги длительного журналистского расследования, в результате которого было обнаружено, что Криштиану Роналду заключал контракты со своими спонсорами через оффшорные компании и скрывал доходы от налоговой Испании.