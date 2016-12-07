«Барселона» разгромила «Боруссию» со счетом 4:0

«Барселона» завершила групповую стадию Лиги Чемпионов разгромной победой над менхенгладбахской «Боруссией» (4:0) на «Камп Ноу» благодаря хет-трику Арды Турана и голу Лео Месси. В плей-офф турнира каталонская команда выходит с первого места.

Победила «Барселона» благодаря своей эффективности в атаке и вернувшейся игре, которой так не хватало в последние недели. Восстановившийся Андрес Иньеста вновь задавал тон матчу, а Лео Месси и Арда Туран с легкостью отправляли мячи в ворота. Возможно, игра была менее прямолинейной, однако серьезная защитf позволила «Барсе» выйти в 1/8 финала на хорошей ноте.

Этот вечер стал звездным для Арды Турана, которого многие критиковали после Класико. В начале матча турок отдал пас на Лео Месси, который открыл счет, после чего сам, уже во втором тайме, Туран оформил хет-трик в ворота «Боруссии».

Первый гол, убивший все сомнения болельщиков в начале второго тайма, Туран забил головой с навеса Дениса Суарес, а через три минуты завершил атаку, организованную Месси и Видалем. Третий гол турка пришел на 67-й минуте благодаря пасу Пако Алькасера.

В этом матче Месси забил свой десятый гол в Лиге Чемпионов, но так и не смог побить рекорд Криштиану Роналду как лучшего бомбардира групповых стадий Лиги Чемпионов с 11 мячами.

«Барселона» – «Боруссия» 4:0

Голы: 1:0 – 16' Месси, 2:0 – 50' Туран, 3:0 – 53' Туран, 4:0 – 67' Туран.

«Барселона»: Силлессен, Алеиш Видаль, Маскерано, Умтити, Динь, Суарес, Андре Гомеш, Иньеста (Рафинья, 61'), Месси, Пако Алькасер, Туран (Кардона, 74').

«Боруссия»: Зоммер, Корб, Кристенсен, Янчке, Вестергор, Эльведи, Азар (Раффаэл, 72'), Штробль, Дауд (Крамер, 59'), Шульц (Джонсон, 59'), Хан.