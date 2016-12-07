Левандовски принес победу «Баварии» над «Атлетико»

Мадридский «Атлетико» проиграл в последнем матче групповой стадии против «Баварии» на выезде в минимальным счетом 1:0 из-за гола Роберта Левандовски на 28-й минуте. Несмотря на поражение, «Атлетико» выходит в плей-офф с первого места.

Несмотря на то, что все было решено еще до начала матча, оба тренера выставили на поле достаточно сильный состав, чтобы побороться за свою честь и заработать три очка. Команда Симеоне играла в классические 4-4-2 почти в стартовом составе, а Карло Анчелотти выбрал самую атакующую команду из возможных.

Немцы владели мячом с первых минут встречи, сразу дав понять, что будут бороться за три очка, несмотря на то, что их положение в группе это не изменило. Когда «Атлетико» почувствовал себя наиболее комфортно на поле, «Бавария» начала создавать голевые моменты, и Роберту Левандовски удалось открыть счет в одной из первых атак команды.

После перерыва «Бавария» продолжала контролировать игру и стремиться забить еще один гол, однако эффективность не была их сильной стороной в этот вечер. «Атлетико» почти не владел мячом во втором тайме и не оказывал командный прессинг на соперника, поэтому все попытки сравнять счет завершились неудачей.

«Бавария» – «Атлетико» 1:0

Гол: 1:0 – 28' Левандовски.

«Бавария»: Нойер, Рафинья, Хуммельс, Алаба, Бернат, Саншеш, Видаль, Алькантара, Роббен (Киммих, 83'), Левандовски (Мюллер, 80'), Дуглас Коста (Мартинес, 87').

«Атлетико»: Облак, Врсалько, Савич, Годин, Люка Эрнандес, Коке (Парти, 68'), Габи, Сауль, Гайтан (Корреа, 60'), Феррейра Карраско (Гамейро, 60'), Гризманн.