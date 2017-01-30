«Реал Мадрид» укрепился на первом месте Ла Лиги

«Реал Мадрид» воспользовался ничьей и поражением своих главных соперников, чтобы оторваться на четыре очка после победы над «Реал Сосьедад» (3:0) на «Сантьяго Бернабеу». Голами отличились Матео Ковачич, Криштиану Роналду и Альваро Мората.

Эти три важных очка позволяют подопечным Зинедина Зидана получить право на ошибку в предстоящие туры и продолжить работать на своей игрой. «Мадрид» не показал хорошей игры на «Бернабеу», однако и этого хватило для уверенной победы.

«Сливочным» не сразу удалось включиться в игру, чем воспользовался «Реал Сосьедад» – гости начали атаковать соперника и создавать моменты, и только чудом «Мадриду» удалось сохранить ворота недоступными в первые полчаса. С течением минут «Реал» чувствовал себя более комфортно на поле, хотя публика все равно была недовольна отсутствием голевых моментов и начала освистывать Роналду и Бензема.

В конце первого тайма с подачи Криштиану Матео Ковачичу все же удалось открыть счет, что позволило «сливочным» спокойно уйти на перерыв. Во втором тайме «Мадрид» действовал уже активнее, и потеря басками мяча в центре привела ко второму голу – на этот раз Ковачич сделал передачу на Криштиану.

С каждой уходящей минутой «Сосьедаду» все сложнее было подниматься в атаку, а удаление Мартинеса на 74-й минуте не помогло делу. За десять минут до завершения встречи Альваро Мората забил третий гол, тем самым поставив окончательную точку в матче.

«Реал Мадрид» – «Реал Сосьедад» 3:0

Голы: 1:0 – 38' Ковачич, 2:0 – 51' Роналду, 3:0 – 82' Мората.

«Реал Мадрид»: Навас, Данило, Варан, Рамос, Начо, Ковачич (Иско, 77'), Каземиро, Кроос, Васкес (Асенсио, 84'), Бензема (Мората, 66'), Роналду.

«Реал Сосьедад»: Рульи, Сальдуа, Навас, Мартинес, Родригес, Сурутуса, Ильярраменди, Каналес (Гранеро, 77'), Хуанми, Виллиан Жозе (Прието, 57'), Ойарсабаль (Вела, 57').

Удаление: Мартинес 74'.