Рафаэль Надаль поднялся на шестое место в рейтинге АТР

Испанский теннисист Рафаэль Надаль поднялся на шестое место в рейтинге лучших теннисистов мира АТР благодаря игре в финале Открытого чемпионата Австралии. Несмотря на поражение против Роджера Федерара, заработанные очки помогли подняться на три позиции вверх.

За игру в 21-м финале в своей карьере Надаль получил 1200 очков, и теперь испанца отделяют от пятого места, на котором находится Кеи Нишикори, всего 445 очков. Победитель Открытого чемпиона Австралии Роджер Федерер, в свою очередь, поднялся с 17-й на 10-ю позицию, войдя снова в десятку лучших теннисистов планеты.

Еще один испанский теннисист Пабло Кареньо поднялся на пять позиций с 31-го на 26-е место, а Гильермо Гарсия Лопес опустился на 20 позиции – с 74-го на 94-е место.

Лучшие теннисисты мира АТР на 30 января:

1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) – 9825

3 (4). Станислас Вавринка (Швейцария) – 5695

4 (3). Милош Раонич (Канада)– 4930

5 (5). Кэй Нисикори (Япония) – 4830

6 (9). Рафаэль Надаль (Испания) – 4385

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3560

8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505

9 (6). Гаэль Монфис (Франция) – 3445

10 (17). Роджер Федерер (Швейцария) – 3260