«Севилья» в меньшинстве проиграла «Эспаньолу»

«Севилья», занимающая до начала 19-го тура Ла Лиги вторую строчку, проиграла «Эспаньолу» на выезде со счетом 3:1. Андалузская команда была вынуждена играть вдесятером почти с самых первых минут из-за удаления Нико Пареха.

Уже на второй минуте усложнилась пятиматчевая победная серия «Севильи»: встреча началась с удаления Нико Пареха и пенальти, который был успешно реализовал Хосе Антонио Рейесем. Несмотря на игру в меньшинстве, гости сразу пошли в атаку и через 15 минут им даже удалось сравнять счет.

Однако к концу первого тайма отсутствие одного игрока на поле сказалось на состоянии «Севильи», и «Эспаньол» начал осаживать ворота соперника, удвоив счет на 47-й минуте благодаря штрафному Рейеса и голу Марка Наварро. После перерыва «Севилья» старалась владеть мячом, но опасные момент все равно приходили со стороны каталонцев.

Таким образом, после этого тура «Севилья» опустилась на третье место, пропустив «Барселону» на второе с тем же количеством очком, но при большей разнице забитых и пропущенных мячей. От лидера турнирной таблицы, «Реала», команду отделяют четыре очка.

«Эспаньол» – «Севилья» 3:1

Голы: 1:0 – 4' Рейес (пенальти), 1:1 – 20' Йоветич, 2:1 – 45' Марк Наварро, 3:1 – 71' Морено.

«Эспаньол»: Лопес, Марк Наварро, Лопес Сильва, Рейес, Кариколь, Хурадо, Хави Фуэго, Перес (Марк Рока, 64'), Рейес (Васкес, 83'), Пьятти (Альварес, 74'), Морено.

«Севилья»: Рико, Мариано, Рами, Пареха, Эскудеро, Нзонзи, Васкес (Вьетто, 59'), Насри, Сарабия, Бен-Йеддер (Лангле, 7'), Йоветич (Иборра, 70').

Удаление: Пареха 2'.