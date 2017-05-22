"Реал Мадрид" стал чемпионом Ла Лиги

"Реал Мадрид" положил конец пяти годам ожидания и вновь стал чемпионом Испании, обыграв в воскресенье "Малагу" на выезде со счётом 0:2. Для команды Зидана это уже 33-й Кубок Ла Лиги, разрешившийся ещё в первые минуты последнего тура.

Для победы в Ла Лиге "Реалу" было достаточно и ничьей против "Малаги" при условии, что "Барселона" обыгрывает "Эйбар". Однако эмоциональным тур не получился из-за быстрого гола Криштиану Роналду и пропущенного "Барсой" гола от "Эйбара".

"Мадрид" быстро вышел вперёд на табло, как почти во всех последних матчах на выезде, после чего отдал инициативу в руки хозяев. "Малаге" удалось создать достаточно опасных моментов, чтобы сравнять счёт, но Кейлор Навас уверенно защищал ворота мадридцев в эту ночь. Сандро Рамирес, единственный наряду с Кеко атакующий игрок "Малаги" в этом матче, был близок к голу, но сейв Наваса спас гостей от проблем.

У "Мадрида" тоже было несколько моментов, чтобы увеличить счёт, однако это удалось сделать только в начале второго тайма. Гол пришёл после углового на 55-й минуте: Камени о разил первый удар Рамоса, однако мяч отскочил на Бензема, который отправил его в ворота.

"Малага" – "Реал Мадрид" 0:2

Голы: 0:1 – 2' Роналду, 0:2 – 55' Бензема.

"Малага": Камени, Торрес, Эрнандес, Вильянуэва, Рикка, Камачо, Кеко (Чори Кастро, 60'), Ресио, Форнальс, Хони Родригес (Дуда, 72'), Сандро Рамирес (Шарлес, 69').

"Реал Мадрид": Навас, Данило, Варан, Рамос, Марсело, Модрич, Каземиро (Ковачич, 66'), Кроос, Иско (Хамес, 66'), Бензема (Мората, 73'), Роналду.