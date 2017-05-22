Иско: "Пусть мадридисты не переживают - я остаюсь в "Мадриде"

Полузащитник "Мадрида" Иско Аларкон признал, что прошедший сезон был для него сложным, особенно в самом начале, однако в итоге приложенные усилия того стоили.

"Да, сезон был сложным, особенно в начале, но я был психологически силён, а моя семья, мои товарищи по команде и тренер всегда меня поддерживали. В итоге все приложенные усилия того стоили», – сообщил Иско в интервью телеканалу Movistar.

В этом плане он чувствует себя более зрелым игроком: "Мне уже 25, за спиной больше сезонов в Примере, и это делает тебя более зрелым. Выиграть Ла Лигу на стадионе "Малаги", в моем доме, особенное чувство. Я благодарю болельщиков на "Росаледе" за тёплый приём, а мадридисты могут не переживать - я остаюсь в "Мадриде".