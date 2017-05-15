Хет-триумф Неймара принес победу "Барсе" над "Лас-Пальмас"

"Барселона" обыграла в это воскресенье "Лас-Пальмас" на выезде благодаря хет-трику Неймара, который помог своей команде продолжить борьбу за Ла Лигу с "Реалом". Несмотря на победу, "Барса" не зависит от самой себя в гонке за главным национальным титулом.

На кону у "Лас-Пальмас" уже ничего стояло, оставалось, возможно, постараться попрощаться со стадионом до следующего сезона победой. У "Барсы", в свою очередь, на кону стояла Ла Лига: с каждым новым голом "Мадрида" на каталонских игроках было все больше давления, но хет-трик Неймара и гол Луиса Суареса позволил команде продолжить борьбу в национальном чемпионате.

Первый гол пришёл на 25-й минуте после глубокого паса Иньесты на Суареса, который вместо того, чтобы пробить, неожиданно для вратаря передал мяч Неймару, находившему справа от ворот. Спустя всего две минуты розыгрыш повторился, только Суарес и Неймар поменялись местами, и в этот раз уругвайцу удалось удвоить счёт на табло.

Как и в матче "Мадрида", соперник сократил отрыв на табло в начале второго тайма: настойчивость хозяев нашла своё отражение в голе Бигаса после паса, полученного с фланга от Боатенга. Но Неймар, выступая в роли лидера в этой встрече, не позволил "Лас-Пальмас" вернуться в игру и спустя несколько минут забил третий гол "Барселоны". И в завершении встречи все тот же Неймар оформил хет-трик, получив пас от Жорди Альбы из глубины.

Голы: 0:1 – 25' Неймар, 0:2 – 27' Суарес, 1:2 – 63' Бигас, 1:3 – 67' Неймар, 1:4 – 71' Неймар.

"Лас-Пальмас": Варас, Маседо, Лемос, Бигас, Элдер Лопеш, Монторо (Сантана, 78'), Момо (Халилович, 72'), Меса, Виера (Кастельяно, 85'), Хесе, Боатенг.

"Барселона": тер Стеген, Динь (Андре Гомеш, 58'), Марлон, Умтити, Альба, Ракитич (Денис Суарес, 79'), Бускетс, Иньеста, Месси, Суарес (Пако Алькасер, 79'), Неймар.