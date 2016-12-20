«Реал Мадрид» сможет регистрировать игроков летом 2017 года

«Реал Мадрид» опубликовал на своем официальном сайте решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о сокращении трансферного запрета для мадридского клуба. Таким образом, вместо первоначальных двух трансферных окон, «Реал» не сможет регистрировать игроков только в январе 2017 года.

«Спортивный арбитражный суд сообщил «Мадриду» о своем решение частично одобрить апелляцию клуба против решения ФИФА, касающегося запрета регистрации игроков в течение двух трансферных окон. Запрет был сокращен до одного трансферного окна в январе 2017 года», – сообщается на официальном сайте клуба.

«Мадрид» также не упустил возможности упрекнуть CAS в отсутствии смелости для полной отмены решения: «Это решение демонстрирует несправедливость решения ФИФА, и «Мадриду» очень жаль, что у CAS не хватило смелость полностью отменить решение».

Напомним, что решение ФИФА было связано с неправильными трансферами и регистрацией несовершеннолетних иностранных игроков. «Барселона» за такие нарушения получила запрет на два трансферных окна, а «Атлетико» еще ожидает своего решения по поводу апелляции в CAS.