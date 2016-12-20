«Барселона» пришла к соглашению с УЕФА по поводу каталонских флагов

Хунта «Барселоны» позитивно оценила соглашение с УЕФА по поводу использования каталонских флагов во время матчей Лиги Чемпионов. Европейская организация признала право сосьос и болельщиков «Барсы» на свободу выражения.

В связи с этим соглашением «Барселона» отозвала свою апелляцию в Спортивном арбитражном суде (CAS) против санкций УЕФА и штрафа на сумму 150 тысяч евро. На своем официальном сайте УЕФА выразила удовлетворение по поводу решения «Барселоны» отозвать свою апелляцию, связанную с использованием каталонского флага во время двух матчей Лиги Чемпионов в ноябре 2015 года.

УЕФА также оценила понимание со стороны «Барселоны», которая признала существующие трудности в принятии решений в таких ситуациях. УЕФА вынуждена применять нормы и обязанности в существующем виде, и эти нормы запрещают передачу политических сообщений во время матчей. Кроме того, европейская футбольная организация сообщила о возможности пересмотреть масштаб распространения этих правил в нынешнем Регламенте, чтобы в будущем штрафовать только в действительно подходящих ситуациях.