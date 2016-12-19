Хавьер Фернандес – чемпион Испании по фигурном катанию

Испанский фигурист Хавьер Фернандес стал чемпионом Испании в мужской одиночной категории в турнире, который проходил в каталонском городе Лейда.

Двукратный чемпион мира и четырехкратный чемпион Европы оправдал ожидания болельщиков и в седьмой раз стал лучший фигуристом Испании. За произвольную программу Хавьер Фернандес получил 201,56 из 300,95 очков.

В женской одиночной категории всех удивила Валентина Матос, которая стала чемпионкой Испании с 145,36 очками, обойдя Соню ЛаФуэнтре (139,27) – чемпионку последних пяти лет. 16-летняя Матос будет представлять страну на Чемпионате Европы, который пройдет в Чехии с 25 по 29 января.