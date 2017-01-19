«Реал Мадрид» проиграл второй матч подряд впервые с ноября 2015 года

«Реал Мадрид» проиграл «Сельте» (1:2) в четвертьфинале Кубка Короля и усложнил свое положение в этом турнире на вылет, а главным преимуществом «Сельты» стало четкое построение в игре и эффективность у ворот.

«Сельта» с первых минут продемонстрировала свой боевой настрой, а высокая скорость на последних метрах при атаках помогла увезти домой победу. Защита «Мадрида» была слабой стороной команды, а Аспас и Бонгонда не давали расслабиться Данило и Серхио Рамосу на протяжении всей игры.

Лучшим игроком «сливочных» был Лука Модрич, который, казалось, успевал везде в центре поля, однако без помощи остальных он мало что мог сделать. Лукас Васкес пытался всеми возможными способами пробить защиту «Сельты», но удача была не на стороне «Мадрида» в этот вечер.

В середине второго тайма «Сельта» вышла вперед благодаря голу Аспаса, но «Реал» сравнял счет почти сразу же после этого. Однако недолго длилось спокойствие болельщиков «Мадрида» – спустя минуту Кастро снова вывел «Сельту» вперед на табло, воспользовавшись потерей мяча в центре поля.

Зидан выпустил Бензема, чтобы попытаться сравнять счет, однако ни попытки француза, ни попытки других игроков не увенчались успехом. Ответная игра пройдет через неделю на стадионе «Сельты», и «Реалу» необходимо выложиться по максимуму, чтобы выйти в полуфинал.

«Реал Мадрид» – «Сельта» 1:2

Голы: 0:1 – 64' Аспас, 1:1 – 69' Марсело, 1:2 – 70' Кастро.

«Реал Мадрид»: Касилья, Варан, Марсело, Данило (Бензема, 80'), Рамос, Кроос, Каземиро, Асенсио (Мората, 53'), Модрич, Васкес (Ковачич, 71'), Роналду.

«Сельта»: Альварес, Кабраль, Кастро, Мальо, Ронкалья, Радоя, Диас, Эрнандес, Васс (Гвидетти, 89'), Бонгонда (Систо, 87'), Аспас (Гомес, 82').