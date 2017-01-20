«Атлетико» разгромил «Эйбар» в Кубке Короля

Мадридский «Атлетико» справился со своим заданием в первом матче четвертьфинала Кубка Короля, разгромив на «Кальдероне» баскский «Эйбар» со счетом 3:0. Голами отличись Гризманн, Корреа и Гамейро, а «Эйбару» не хватило опыта, чтобы противостоять эффективности мадридцев.

Команда Симеоне, которая вышла в четвертьфинал после поражения от «Лас-Пальмас», на этот раз не разочаровала своих болельщиков. Главный тренер предоставил отдых некоторым игрокам стартового состава из-за воскресной игры против «Атлетика», однако даже с таким составом мадридцы не испытывали никаких проблем.

Для «Эйбара» это был первый матч четвертьфинала в истории клуба, и к матчу с «Атлетико» они подошли с большими потерями. Мендибилар решил усилить центр поля, однако в атаке было сильно заметно отсутствие чистого нападающего.

Первые 20 минут «Атлетико» полностью доминировал на поле, пытаясь атаковать по флангам через Гайтана и Карраско. Однако именно «Эйбару» первому удалось создать опасный момент благодаря Бебе – опасности при каждой контратаке или стандарте.

Когда «Эйбар» показывал свой лучший уровень игры, пришел первый гол «Атлетико», который воспользовался ошибкой вратаря соперника и открыл счет. Во втором тайме хозяева отдали владение мячом «Эйбару», сделав ставку на хорошую защиту, однако даже при этом Корреа и Гаймеро удалось отметиться голами против бессильных гостей столицы.

«Атлетико» – «Эйбар» 3:0

Голы: 1:0 – 28' Гризманн, 2:0 – 60' Корреа, 3:0 – 68' Гамейро.

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран, Хименес, Савич, Филипе Луис, Феррейра Карраско (Габи, 66'), Коке, Гризманн, Сауль, Корреа (Гамейро, 63'), Гайтан (Годин, 77').

«Эйбар»: Йоэль, Капа, Гальвес, Лежен, Ривера, Гонсалес (Энрик, 65'), Эскаланте (Саррьеги, 74'), Рико, Инуи (Луна, 65'), Пенья, Бебе.