Орельяна покинет «Сельту» из-за конфликта с тренером

Чилийский полузащитник «Сельты» Фабиан Орельяна покинет в ближайшее время клуб из-за конфликта с главным тренером Эдуардо Бериццо, который заявил, что игрок проявил неуважение и больше не будет играть в команде.

Орельяна без разрешения покинул расположение команды и два дня не тренировался с «Сельтой», у которой в эту среду первый матч в рамках четвертьфинала Кубка Короля против «Мадрида».

«Его отсутствие – это неуважение к команде и ко мне лично, поэтому при мне он больше играть не будет. Это окончательное решение, которое поддерживает клуб», – заявил Бериццо на предматчевой пресс-конференции.

Орельяна, в свою очередь, заявляет, что признал свою ошибку, однако из небольшой проблемы раздули что-то серьезное. «Бериццо сказал, что я проявил неуважение к нему и к команде, но команда тут не при чем. Это было лично между нами, и он повел себя непрофессионально», – сообщил игрок в разговоре с Emol.

Футболист также объяснил, что пытался попросить прощения у товарищей по команде и у самого тренера, который отказался их принимать и даже запретил ему говорить с командой, лишив тем самым возможности объясниться. Отметим, что это не первый конфликт Орельяны в «Сельте» – в 2013 году у игрока были разногласия с Луисом Энрике, однако тогда ситуацию удалось уладить.