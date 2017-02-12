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          Новости Испании » Новости » Спорт » «Реал Мадрид» продолжает лидировать в Ла Лиге

          «Реал Мадрид» продолжает лидировать в Ла Лиге

          17:22 12.02.2017

          В 22-го туре Ла Лиги «Реал Мадрид» добился важной выездной победы против сложного соперника «Осасуны» (1:3) благодаря голам Криштиану Роналду, Иско и Лукаса Васкеса. «Реал» продолжает возглавлять турнирную таблицу, опережая «Барсу» на одно очко при наличии двух матчей в запасе.

          После двух недель без футбола «Эль-Садар» встретил команду Зидана холодом, дождем и враждебной обстановкой. Несмотря на то, что «Осасуна» занимает последнее место, эта команда дала отличный бой «Реалу», который мог потерять очки, если бы травма Данило и не гол Иско.

          «Мадрид» открыл счет на 24-й минуте благодаря Криштиану Роналду, который получил отличную передачу от Карима Бензема, но счастье «сливочных» длилось недолго. Уже через десять минут Серхио Леон сравнял счет, воспользовавшись ошибкой «Реала» в защите. 

          После перерыва гости не стали играть лучше, но все изменилось после травмы Данило, на замену которому вышел Хамес Родригес. Зидану пришлось сменить изначальную схему игры, что только пошло на пользу его подопечным. «Реал» наконец заиграл так, как умеет, и уже спустя несколько минут вышел вперед благодаря голу Иско.

          Оставшуюся часть матча мадридцы провели спокойнее, контролируя ход встречи, а уже в дополнительное время Лукас Васкес поставил итоговую точку в матче, забил третий гол. 

          «Осасуна» – «Реал Мадрид» 1:3

          Голы: 0:1 – 24' Роналду, 1:1 – 33' Леон, 1:2 – 62' Иско, 1:3 – 93' Васкес.

          «Осасуна»: Сиригу, Боннин (Гарсия Субирия, 15'), Санхурхо, Вуядинович, Фуэнтес (Клерк, 53'), Ромеро, Тьенса (Лоэ, 61'), Чаушич, Беренгер, Ривьер, Леон.

          «Реал Мадрид»: Навас, Данило (Хамес, 57'), Варан, Рамос, Начо, Марсело, Модрич, Каземиро, Иско (Ковачич, 88'), Бензема (Васкес, 72'), Роналду.

          Темы: Спорт

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