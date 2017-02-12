Игроки «Бетиса» в очередной раз поддержали Зозулю

Игроки «Бетиса» вновь выступили с поддержкой украинского нападающего Романа Зозули и вышли на поле в футболках с надписью «Мы все Зозуля» перед матчем 22-го тура против «Валенсии».

Напомним, что игрок, отданный в январе в аренду в «Райо Вальекано», был вынужден вернуться в Севилью из-за недовольства болельщиков мадридской команды. Ультрас «Райо» обвинили украинского футболиста в нацизме и потребовали аннулировать соглашение.

Это не первое выражение поддержки от игроков «Бетиса», которые второго февраля уже заявили, что возмущены тем, через что пришлось пройти их товарищу по команде. В связи со сложившейся ситуацией Ла Лига подала заявление в суд о нарушение статьи 172.1 Уголовного кодекса против десяти предполагаемых ответственных за вынужденное возвращение Зозули в «Бетис».

Украинский футболист еще не принял окончательного решение о том, в каком клубе проведет вторую часть сезона, однако его агент Хосе Лоренсо заявил, что вряд ли Зозуля сможет вернуться в «Райо» после случившего.