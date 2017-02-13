«Атлетико» обыграл «Сельту» в последние пять минут матча

«Атлетико» отыгрался в последние пять минут в матче 22-го тура Ла Лиги против «Сельты» (3:2), забив два гола на 86-й и 88-й минуте. Эти три очка позволяют мадридцам сохранить четвёртое место, которое дает право играть в Лиге Чемпионов.

На пятой минуте Кабраль воспользовался ошибкой Мойи, чтобы открыть счет, однако почти сразу же Торрес сравнял, забив один из самых красивых голов за свою карьеру. У обеих команд были возможности увеличить счет, однако футболисты по разным причинам били мимо ворот.

Второй тайм на «Кальдероне» прошел спокойнее, «Атлетико» и «Сельта» стали реже доходить до штрафной соперника, а дождь и холод не способствовал быстрой игре. Интенсивность увеличилась только в последние десять минут встречи, когда «Сельта» вышла вперед на табло, и «Атлетико» был вынужден бросить все силы на то, чтобы отыграться. На 86-й минут Феррейра сравнял счет, а спустя две минут «Атлетико» окончательно добил «Сельту» благодаря голу Антуана Гризманна.

«Атлетико» – «Сельта» 3:2

Голы: 0:1 – 5' Кабраль, 1:1 – 11' Торрес, 1:2 – 78' Гвидетти, 2:2 – 86' Феррейра Карраско, 3:2 – 88' Гризманн.

«Атлетико»: Мойя, Хуанфран (Врсалько, 46'), Савич, Люка Эрнандес, Филипе Луис, Коке, Габи, Сауль (Корреа, 72'), Феррейра Карраско, Торрес (Гамейро, 76'), Гризманн.

«Сельта»: Альварес, Мальо, Кабраль, Ронкалья, Кастро, Хосабед (Васс, 64'), Радоя, Эрнандес, Аспас (Диас, 85'), Гвидетти, Систо (Бонгонда, 70').