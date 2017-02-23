«Реал Мадрид» потерял три очка на «Месталье»

«Реал Мадрид» провел матч против «Валенсии» в рамках 16-го тура Ла Лиги, который был отложен из-за участия «сливочных» в Клубном чемпионате мира в декабре. Подопечные Зидана проиграли на «Месталье» со счетом 2:1, потеряв возможность оторваться от «Барсы» на четыре очка.

«Реал», у которого в запасе еще матч с «Сельтой», потерял первую возможность оторваться от преследующей «Барселоны» и укрепиться на первом месте Ла Лиги. «Валенсия» была невероятно мотивирована, как всегда бывает против «Мадрида», и разрешила матч еще в первые десять минут.

Сначала Дзадза, а спустя пять минут и Ореальяна обнажили все недостатки «Мадрида», который в этом сезоне почти не испытывал проблем в защите. Хуже всех сыграл Рафаэль Варан, который во втором тайме был заменен на Начо. У Кейлора Наваса также был не лучший день, и в обоих моментах он мог только наблюдать на невероятной траекторией мячей.

«Мадрид» пытался кое-как отреагировать на два пропущенных гола, однако только перед самым перерывом Криштиану с подачи Марсело удалось сократить отставание на табло. Во втором тайме подопечные Зидана без проблем доминировали на поле, но это не привело к изменению счета благодаря сильной защите «Валенсии» и однотипным атакам «Реала».

«Валенсия» – «Реал Мадрид» 2:1

Голы: 1:0 – 4' Дзадза, 2:0 – 9' Орельяна, 2:1 – 44' Роналду.

«Валенсия»: Диего Алвес, Жоау Канселу, Гарай, Мангаля, Гайя, Перес, Парехо, Мунир, Орельяна (Солер, 56'), Нани (Сикейра, 39'), Дзадза (Суарес, 74').

«Реал Мадрид»: Навас, Карвахаль, Варан (Начо, 73'), Рамос, Марсело, Модрич (Васкес, 76'), Каземиро, Кроос, Хамес (Бэйл, 62'), Бензема, Роналду.