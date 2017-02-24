«Сельта» встретится с «Краснодаром» в 1/8 финала Лиги Европы

Сегодня вечером в Швейцарии прошла жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. «Сельта», единственный испанский клуб, который прошел 1/16 финала Лиги Европы, встретится на следующей стадии с российским «Краснодаром», выбившим турецкий «Фенербахче».

Баскский «Атлетик» выбыл на предыдущей стадии, проиграв «АПОЭЛ», а «Вильярреал» не смог справиться с «Ромой». «Сельта», в свою очередь, проиграла украинскому «Шахтеру» на «Балаидос» (0:1), но выиграла в ответной выездной встрече в дополнительное время (0:2).

Первый матч с «Краснодаром» пройдет на «Балаидос» в четверг 9 марта в 19:00 по Мадриду, а ответная игра в Краснодаре – 16 марта в 21:05. Финал Лиги Европы пройдет 24 мая на стадионе «Френдс Арена» в Сольне (Стокгольм).