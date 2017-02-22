«Атлетико» – одной ногой в четвертьфинале Лиги Чемпионов

Мадридский «Атлетико» обыграл в этот вторник леверкузенский «Байер» на выезде со счетом 2:4, тем самым почти обеспечив себе выход в четвертьфинал Лиги Чемпионов.

В этом году «Атлетико» решил не повторять ситуацию двухлетней давности, когда после двух матчей 1:0 команда Симеоне вышла в следующий тур благодаря длинной серии пенальти. Сам «Байер» ни разу в истории не проходил дальше 1/8 финала, и все указывает на то, что в этом году история повторится.

Первый тайм был монологом подопечных Симеоне, которые забили два гола благодаря дуэту Гризманна и Гаймеро в атаке. Они стали настоящим кошмаром для немецкой защиты, однако второй тайм показал, что «Байер» не собирался опускать руки. Несмотря на результат, команда Рогера Шмидта смогла дай бой гостям из Мадрида.

«Байеру» впервые удалось создать опасный момент к 30-й минуте встречи, но достойно отреагировать на голы «Атлетико» немецкая команда смогла только во втором тайме. Воспользовавшись расслабленностью команды Симеоне сразу же после перерыва, Бельараби отправил первый гол в ворота Мойи.

«Атлетико» почти сразу пошел в атаку, чтобы не упустить лидерство на табло, и спустя десять минут Гаймеро заработал пенальти после полученного фола от Драговича. В этот раз «Атлетико» удалось реализовать пенальти, несмотря на свою печальную статистику в этом сезоне (всего 3 забитых пенальти из 9).

Подопечные Рогера Шмидта не сдавались и продолжали бороться: спустя некоторое время немцы сократили отставание благодаря голу Савича в собственные ворота. После нескольких хороших минут «Байера» итоговую точку в матче поставил Фернандо Торрес, который чуть ранее вышел на замену Гризманну.

«Байер» – «Атлетико» 2:4

Голы: 0:1 – 17' Сауль, 0:2 – 25' Гризманн, 1:2 – 48' Бельараби, 1:3 – 58' Гамейро (пенальти), 2:3 – 67' Савич (автогол), 2:4' – 86 Торрес.

«Байер»: Лено, Хенрихс, Топрак, Драгович, Венделл, Арангис, Кампль, Бельараби (Похьянпало, 66'), Хавертц (Фолланд, 56'), Брандт (Бэйли, 87'), Эрнандес.

«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Хименес, Савич, Филипе Луис, Сауль, Габи, Коке, Феррейра Карраско (Торрес, 78'), Гамейро (Парти, 71'), Гризманн (Корреа, 78').