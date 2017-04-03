«Реал Мадрид» обыграл «Алавес» в режиме экономии сил

«Реал Мадрид» без проблем обыграл «Алавес» (3:0) на «Сантьяго Бернабеу» благодаря голам Карима Бензема, Иско и Начо. Команда Зидана постаралась использовать как можно меньше сил в преддверии самого сложного отрезка сезона.

Главный тренер предоставил отдых Рамосу, Марсело и Навасу, которого на воротах уверенно заменил Кико Касилья. Но матч начался не самым удачным образом для мадридцев: на 10-й минуте Рафаэль Варан получил травму и был заменен Карвахалем, которому тоже планировали предоставить отдых. Кроме того, первое время «Алавесу» удавалось закрывать центр поля «Мадрида», что приводило к сложностям в игре подопечных Зидана.

«Реал» начал создавать опасные моменты уже с первых минут, однако первый гол удалось забить только по истечении получаса. Тренер «Алавеса» удачно выбрал схему для игры против «Мадрида», создавая хозяевам достаточно сложностей, однако Зидан изменил свои планы по ходу встречи. На 31-й минуте Карвахаль вышел в атаку и сделал передачу на Бензема, который отправил мяч в ворота из центра штрафной.

Криштиану и Бэйл постоянно менялись флангами и создавали опасность по обе стороны, хотя эффективность, как всегда, подводила «сливочных». После перерыва ход встречи не изменился, хотя «Реал» начал удерживать результат, за что мог бы поплатиться, если бы не гол Иско за пять минут до конца основного времени. Таким образом, «Алавес» не выигрывает на «Бернабеу» с 2000 года, и в этот раз главной помехой стала неактивная атака и отсутствие эффективности у ворот Касильи.

«Реал Мадрид» – «Алавес» 3:0

Голы: 1:0 – 31 Бензема, 2:0 – 85 Иско, 3:0 – 88 Начо.

«Реал Мадрид»: Касилья, Данило, Пепе, Варан (Карвахаль, 11), Начо, Модрич (Ковачич, 68), Кроос, Иско, Бэйл, Бензема (Васкес, 81), Роналду.

«Алавес»: Пачеко, Токеро, Лагуардиа, Эли, Феддаль, Тео, Мендес (Катаи, 75), Камараса (Сантос, 84), Ману Гарсия, Ибаи Гомес (Ромеро, 69), Дейверсон.