Рафаэль Надаль проиграл Роджеру Федереру в финале в Майами

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл в финале второго Мастерс-1000 в сезоне, который завершился вчера в Майами. Матч против швейцарца Роджера Федерера длился 1 час и 35 минут и закончился со счетом 6:3, 6:4.

Как и в финале в Австралии, Федерер вновь одержал победу против 30-летнего Надаль, показавшего не самую лучшую игру. Для испанца это уже пятый финал в Майами, и пока ему не удалось выиграть ни один из них. Швейцарский теннисист умело воспользовался потерей концентрации соперника и ошибками, чтобы выиграть второй американский титул в сезоне.

В этом матче пятая ракетка мира Надаль записал на свой счет одну ошибку при подаче и четыре раза подал навылет, в то время как Роджер сделал пять эйсов, реализовал два брейк-пойнта и совершил одну двойную ошибку. Несмотря на очередное поражение, в личных встречах Надаль по-прежнему ведет 23:14.