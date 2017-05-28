«Реал» и «Барселона» сыграют в Суперкубке Испании

«Реал Мадрид» встретятся в розыгрыше Суперкубка Испании после победы «Барсы» в Кубке Короля против «Алавеса» (3:1) в эту субботу на «Висенте Кальдерон». Таким образом, команды разыграют первый кубок нового сезона.
«Реал Мадрид» подтвердил свое участие в Суперкубке Испании как чемпион Ла Лиги, выиграв в прошлое воскресенье свой 33-й кубок в истории. Последний раз мадридцы завоевывали Суперкубок Испании в 2012 году в противостоянии с той же «Барсой».
Это будет седьмой розыгрыш Суперкубка Испании с участие «Реала» и «Барсы», до этого они встречались в 1988, 1990, 1993, 1997, 2011 и 2012 годах. Из шести встреч «сливочные» выиграли все, кроме кубка 2011 года, когда «Барса» обошла «Мадрид» с общим счетом 5:4.
Точные даты будут известны только в начале июля, однако матчи, как и всегда, пройдут в середине или конце августа. Первая игра состоится на «Камп Ноу», а ответная – на «Сантьяго Бернабеу».Темы: Спорт