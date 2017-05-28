«Барселона» выиграла Кубок Короля против «Алавеса»

«Барселона» завоевала Кубок Короля в эту субботу на «Висенте Кальдерон» в матче против воинственного «Алавеса» (3:1), который продержался почти весь первый тайм. Перед самым перерывом Неймар и Месси забили два гола, и счет до конца встречи уже не изменился.

В очередной раз на спасение команды Луиса Энрике пришел Лео Месси, который оформил первый и третий голы, а также помог забить второй гол Неймару. Несмотря на то, что «Барселона» владела мячом, «Алавесу» удалось провести несколько контратак, которые завершались опасными моментами у ворот Тер Стегена.

На 30-й минуте Месси забил первый гол вечера, но всего три минуты спустя Тео Эрнандес сравнял счет. Эйфория после забитого гола не пошла на пользу «Алавесу», который потерял концентрацию, из-за чего позволил Неймару и Месси провести атаки в конце первого тайма и пропустил два гола почти друг за другом.

После перерыва «Алавес» пытался отыграться всеми силами, однако счет на табло так и не изменился. Кроме того, «Барселона» имел авозможность довести счет до разгромного, если бы некоторые игроки были более эффективными в чужой штрафной. Таким образом, в последнем матче на «Висенте Кальдерон» «Барселона» завоевала очередной Кубок Короля, который для нее становится уже 29-м в истории.

«Барселона» – «Алавес» 3:1

Голы: 1:0 – 30' Месси, 1:1 – 33' Тео, 2:1 – 45' Неймар, 3:1 – 45' Пако Алькасер.

«Барселона»: Силлессен, Умтити, Пике, Альба, Маскерано (Андре Гомеш, 11'), Ракитич (Алеиш Видаль, 83'), Бускетс, Иньеста, Неймар, Месси, Пако Алькасер.

«Алавес»: Пачеко, Эли, Феддаль, Тео (Ромеро, 79'), Вигарай, Маркос Льоренте, Фемения, Ману Гарсия, Мендес, Ибаи Гомес, Дейверсон.