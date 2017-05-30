Эрнесто Вальверде – новый тренер «Барселоны»

«Барселона» подтвердила в этот понедельник назначение нового главного тренера, которым станет Эрнесто Вальверде. Вальверде подпишет контракт на следующие два сезона с возможностью продления на третий.

Эрнесто Вальверде был игроком «Барселоны» с 1988 по 1990 года, проведя в составе каталонской команды 22 матча и забив восемь голов. Тренер, который еще несколько дней назад работал в баскском «Атлетике», будет представлен на «Камп Ноу» в ближайшие дни.

В «Атлетике» Вальверде провел один из лучших этапов в своей карьере, прервав 31-летнюю «засуху» басков без трофеев как раз в матче с «Барселоной» в Суперкубке Испании.