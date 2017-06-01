Рафаэль Надаль вышел в третий круг Ролан Гаррос

Испанский теннисист Рафаэль Надаль продолжает демонстрировать отличные результаты на грунте: в эту среду игрок вышел в третий круг Открытого Чемпионата Франции и второго турнира Большого шлема в этом сезоне. Во втором круге Надаль обыграл голландца Робина Хасе со счетом 6:1, 6:4, 6:3.

Хасе ни разу не выходил в третий круг Ролан Гаррос, и в этом году матч не стал исключением. Если на Уимблдоне в 2010 году Надаль обыграл Хасе в пяти сетах, то в этом году испанец не испытал никаких сложностей перед выходом в следующий тур.

За матч, который длился 1 час и 59 минут, Надаль записал на свой счет четыре эйса, пять брейков и одну ошибку при подаче. 46-ая ракетка мира Робен Хасе, в свою очередь, сделал четыре двойные ошибки и шесть подач навылет. В личных встречах Надаль лидирует со счетом 3:0.

В третьем круге Открытого Чемпионата Франции по теннису Рафаэль Надаль встретится с грузином Николозом Басилашвили.