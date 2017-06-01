Антуан Гризманн: "Мое будущее в руках президента "Атлетико"

После многочисленных слухов о переходе в «Манчестер Юнайтед» нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн сообщил, что его будущее находится в руках президента клуба Энрике Сересо.

«Я здесь, в своем клубе. Мои представители разговаривают с «Атлетико», посмотрим, что произойдет. Мое будущее решится этим летом. Если я уйду, то дата будет зависеть от квалификационных игр на Чемпионат мира», – сообщил Гризманн в разговоре с журналистами Movistar+.

Француз признался, что уже говорил на эту тему с главным тренером Диего Симеоне, а также с Коке и Годином, однако пока еще ничего не решено: «Мое будущее в руках президента клуба. Посмотрим, как все закончится».

Президент «Атлетико» Энрике Сересо, в свою очередь, заявил, что клуб не получал никакого предложения по Гризманну: «Манчестер Юнайтед» не обращался к нам, никто не предлагал выплатить отступные за игрока, и не думаю, что кто-то захочет. Антуан Гризманн – игрок «Атлетико» до 2021 года. И он мне не сообщал, что хочет уйти».