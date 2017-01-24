Рафаэль Надаль вышел в четвертьфинал турнира в Австралии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль пробился в четвертьфинал первого турнира Большого шлема в сезоне, обыграв шестую ракетку мира француза Гаэля Монфиса. Матч, который длился 2 часа и 55 минут, завершился со счетом 3:6, 3:6, 6:4, 4:6.

Надаль продолжает продвигаться к финалу Открытого чемпионата Австралии, и уже сейчас является одним из восьми лучших игроков этого Большого шлема. Последний раз это случалось два года назад во время французского Ролан Гаррос.

Испанец сумел взять преимущество в первых двух сетах, пока Монфис не проснулся и не дал бой. Надалю не пришлось показывать свою лучшую игру, как в прошлом туре, достаточно было показать регулярность, чтобы выбить француза из турнира. За матч 1/8 финала испанский теннисист сделал шесть брейков, одну двойную ошибку и дважды подал навылет.

В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии Рафаэль Надаль встретится с канадским теннисистом Милошем Раоничем.