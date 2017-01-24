Иньеста, Хавьер Ферандес и Рут Бейтиа получили национальную премию в области спорта

Испанская прыгунья в высоту Рут Бейтиа, фигурист Хавьер Фернандес и полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получили в этот понедельник Национальную премию в области спорта 2015 года. Церемония вручения прошла во Дворце Эль-Пардо в Мадриде.

Национальная премия в области вручается Верховным советом по вопросам спорта (CSD) выдающимся спортсменам, ассоциациям и другим организациями, которые продвигают испанский спорт.

Премия Короля Фелипе, которая вручается самому выдающему спортсмену года, была вручена фигуристу Хавьеру Фернандесу, который в 2015 году вошел в историю как первый испанец, выигравший Чемпионат мира по фигурному катанию.

Премию Королевы Летисии получила прыгунья в высоту Рут Бейтиа, которая стала первой испанкой, выигравшей Бриллиантовую Лигу. Кроме того, в 2016 году Рут также стала олимпийской чемпионкой во время игр в Рио-де-Жанейро.

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста получил премию Королевы Софии, которая вручается за фэйр-плей в спорте. Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, в свою очередь, получила премию Короля Хуана Карлоса за показанные в 2015 году спортивные результаты.