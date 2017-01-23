Гризманн спас «Атлетико» от поражения против «Атлетика»

В 19-м туре Ла Лиги «Атлетико» заработал всего одно очко в матче против «Атлетика» (2:2) на «Сан Мамес» благодаря позднему голу Антуана Гризманна. Таким образом, мадридцы продолжают занимать четвертую строчку в турнирной таблице, отставая от лидера «Реала» на восемь очков.

«Атлетико» не смог продолжить удачную серию в Ла Лиге из трех побед и после разгрома «Эйбара» (3:0) в Кубке Короля потерял очки на выезде против баскского соперника.

Всего три минуты понадобилось «Атлетико», чтобы открыть счет: навес в штрафную для Гризманна оказался в сетке ворот, но благодаря Коке, который вовремя подоспел к мячу. Несмотря на достаточно интенсивную игру, опасные атаки «Атлетико» не завершались голами, хотя и «Атлетику» мало что удавалось создавать у ворот соперника.

Перед самым перерывом баски сравняли счет после первого действительно опасного момента со своей стороны. Результат 1:1, возможно, не отражал равные силы соперников, однако хорошо демонстрировал происходящее на поле.

Сразу после перерыва «Атлетик» вышел вперед благодаря голу Де Маркоса, но мадридская команда не сдавалась до последних минут и сравняла счет в конце встречи, спася, тем самым, одно очко в игре 19-го тура Ла Лиги.

«Атлетик» – «Атлетико» 2:2

Голы: 0:1 – 3' Коке, 1:1 – 42' Иньиго Лекуэ, 2:1 – 56' Де Маркос, 2:2 – 80' Гризманн.

«Атлетик»: Ирайсос, Де Маркос, Боведа, Лапорт, Баленсиага, Сан Хосе, Итурраспе (Микель Рико, 89'), Рауль Гарсия, Муниаин (Сусаета, 83'), Иньиго Лекуэ, Иньяки Уильямс (Вильялибре, 83').

«Атлетико»: Мойя, Врсалько, Хименес, Годин, Филипе Луис, Коке, Габи (Торрес, 58'), Сауль, Феррейра Карраско (Гайтан, 65'), Гризманн, Гамейро (Корреа, 65').