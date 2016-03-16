Президент «Порту» считает покупку Касильяса провалом

Президент «Порту» Пинто да Кошта раскритиковал вратаря своей команды Икера Касильяса, которого клуб приобрел этим летом у «Мадрида». Президент считает, что Касильяс не оправдал надежд португальцев и повлиял на плохие результаты команды.

«Приобретение Касильяса стало для нас полным провалом. Он не оправдал наши ожидания и из-за него мы проиграли матчи в Чемпионате Португалии и выбыли слишком рано из Лиги Чемпионов», – приводит слова Да Кошта испанская газета El Confidencial.

Напомним, что Икер Касильяс перешел из «Реала» в «Порту» в июле 2015 года на правах свободного агента. В Чемпионате Португалии «Порту» занимает третье место при 23 пропущенных Касильясом голах. В Лиге Чемпионов «Порту» не прошел групповую стадию, пропустив 8 голов в шести матчах.