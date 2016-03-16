Ариц Адурис хочет играть в сборной Испании

Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис признался, что хотел бы войти в заявку сборной Испании, которая будет озвучена в эту пятницу. Висенте Дель Боске не исключает возможности вызова баскского игрока на предстоящие товарищеские матчи.

«Дель Боске мне еще не звонил. В сборной много отличных игроков, и для тренера, как мне кажется, сложно принимать решение. Я сам очень уважаю тренера сборной», – сообщил Адурис в эфире радиостанции Cadena Cope.

Главным соперником за место в атаке сборной является Диего Коста, которого Адурис считает игроком мирового уровня: «Это игрок мирового уровня. Его характер иногда подводит его, но это и сделало его таким, какой он сейчас. Надо принять это».

В этом сезоне в составе «Атлетика» Ариц Адурис забил 17 голов и отдал 5 голевых передач в 28 матчах Чемпионата Испании.