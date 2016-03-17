«Барселона» с легкостью прошла «Арсенал» в Лиге Чемпионов

«Барселона» уверенно вышла в четвертьфинал Лиги Чемпионов, обыграв «Арсенал» во втором матче на «Камп Ноу» со счетом 3:1. Выход в следующий тур обеспечили голы Лео Месси, Луиса Суареса и Неймара, а «Арсенал» без особого успеха пытался хоть как-то изменить ход матча.

«Барселона» играла с огнем и предоставляла «Арсеналу» возможность поверить в себя, несмотря на счет 2:0 в первой игре. Даже после гола Неймара на 18-й минуте «Арсенал» продолжал атаковать, а «Барса» расслабилась раньше времени.

Ответный гол Эль-Ненни в начале второго тайма не ставил под угрозу выход «Барсы» в четвертьфинал, однако все равно заставил каталонцев отреагировать двумя голами для закрепления успеха. На 65-й минуте Луис Суарес удвоил счет, а перед самым финалом Месси поставил финальную точку в противостоянии.

На «Камп Ноу» «Барселона» показывала прямолинейную игру и слишком часто расслаблялась, тем самым позволяя своему сопернику доходить до ворот. Но даже это не помешало тройке в нападении каталонцев сделать свое дело и вывести команду в следующий раунд.

«Барселона» – «Арсенал» 3:1

Голы: 1:0 – 18' Неймар, 1:1 – 51' Эль-Ненни, 2:1 – 65' Суарес, 3:1 – 88' Месси.

«Барселона»: тер Штеген, Дани Алвес, Маскерано, Матье, Альба, Ракитич (Туран, 77'), Бускетс, Иньеста (Серджи Роберто, 72'), Месси, Суарес, Неймар.

«Арсенал»: Оспина, Бельерин, Габриэл, Косьельни, Монреаль, Эль-Ненни, Фламини (Коклен, 45'), Санчес, Озил, Ивоби (Жиру, 72'), Уэлбек (Уолкотт, 73').