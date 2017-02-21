Неймара, «Барселону» и «Сантос» будут судить за мошенничество

Верховный суд Испании сообщил об отклонении апелляции Неймара, «Барселоны» и «Сантос», которые в итоге должны предстать перед судом по делу о мошенничестве в связи с трансфером бразильского нападающего летом 2013 года.

Дело было открыто после заявления инвестиционного фонда DIS, который утверждает, что «Барселона» и «Сантос» нарушили договоренность во время трансфера и заплатили меньше необходимой суммы. DIS владел 40% прав на Неймара и должен получить еще 3,2 дополнительные миллиона евро. В этом деле также была замешана мать Неймара и компания игрока и его отца N&N.

Напомним, что летом сообщалось, что «Барселона» собиралась выплатить штраф в размере 5,5 миллионов евро за сокрытие реальной стоимости Неймара и финансовые нарушения во время осуществления трансфера.