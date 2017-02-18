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          Новости Испании » Новости » Спорт » Гамейро оформил хет-трик в победном для «Атлетико» матче против «Спортинга»

          Гамейро оформил хет-трик в победном для «Атлетико» матче против «Спортинга»

          22:03 18.02.2017

          Мадридский «Атлетико» обыграл хихонский «Спортинг» (1:4) на выезде благодаря быстрому хет-трику Кевина Гамейро. Команда Диего Симеоне провела плохой первый тайм, но французский нападающий спас команду в последние десять минут встречи.

          «Спортинг» единолично доминировал в первом тайме, а «Атлетико» почти не получал мяча и за первые 45 минут создал только один опасный удар. Команда Симеоне казалась потерянной, на что явно указывали постоянные моменты «Спортинга» у ворот Мойи. Хихонской команде даже удалось открыть счет в первом тайме, однако судья отменил гол, указав на нарушение в штрафной. 

          После перерыва «Атлетико» улучшил свою игру и сразу же после начала второго тайма открыл счет благодаря голу Карраско, который получил голевой пас от Гризманна. Хозяева быстро ответили своим голом, сравняв счет спустя всего три минуты, но больше так и не смогли поразить ворота Мойи, несмотря на созданные опасные моменты. 

          Все изменилось с выходом Гамейро на 62-й минуте, однако только к концу встречи французу удалось забить. За десять минут до финального свистка Гамейро забил победный гол «Атлетико», а спустя всего минуту записал на свой счет уже дубль. Финальной точкой встречи стал третий гол француза, который позволил войти в список игроков, забивших самые быстрые хет-трики в Ла Лиге.

          «Спортинг» – «Атлетико» 1:4 

          Голы: 0:1 – 46' Феррейра Карраско, 1:1 – 49' Альварес, 1:2 – 80' Гамейро, 1:3 – 81' Гамейро, 1:4 – 85' Гамейро.

          «Спортинг»: Куэльяр, Аморебьета, Хорхе Мере, Канелья, Дуглас Перейра, Гомес (Чоп, 84'), Микель Весга, Бурги (Родригес, 84'), Альварес, Кастельяно, Траоре (Кастро, 76').

          «Атлетико»: Мойя, Савич, Филипе Луис, Врсалько, Люка Эрнандес, Феррейра Карраско (Парти, 68'), Габи, Корреа (Сауль, 62'), Коке, Гризманн, Торрес (Гамейро, 62').

          Темы: Спорт

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