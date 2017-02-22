Шарапова примет участие в выставочном турнире в Мадриде

Мария Шарапова примет участие в выставочном турнире в Мадриде, который пройдет 4 мая в преддверии старта турниров категории Premier и Masters, которые также состоятся в столице Испании. Выставочный турнир пройдет по олимпийской системе. Мужская и женская сетки будут включать по восемь человек. Матчи будут проходить в формате тай-брейка до 10 очков. Помимо Шараповой свое участие в турнире подтвердили японец Кеи Нисикори и испанец Фелисиано Лопес.