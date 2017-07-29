Неймар покинул тренировку из-за ссоры с Семедо

Бразильский нападающий Неймар, чье будущее в «Барселоне» остается пока неизвестным, покинул тренировку команды в эту пятницу в Майами из-за ссоры с Нельсоном Семедой.

На видео, которое было опубликовано Daily Mail, между Неймаром и Семедой возникает спор за мяч, после чего бразилец начинает злиться, а его товарищ по команде отходит от него. Чтобы избежать драки, Серхио Бускетсу пришлось удерживать Неймара, который в итоге покинул тренировку до ее завершения.

Все это происходит посреди многочисленных слухов о переходе Неймара в «ПСЖ» за рекордную сумму. Остальные игроки «Барселоны», как сообщают СМИ, уговаривают бразильца отказаться от предложения парижан и остаться в команде.