Вильяр покинул пост вице-президента УЕФА

УЕФА подтвердила в этот четверг отставку Анхеля Марии Вильяр в качестве вице-президента организации и члена руководящего состава, в связи с чем он больше не занимает никакую официальную должность в европейской футбольной организации.

«Анхель Мария Вильяр подал в немедленную отставку с должности вице-президента УЕФА и члена руководящего состава. После своей отставки Вильяр не будет занимать никакую официальную должность в нашей организации», – сообщается на официальном сайте УЕФА.

В заявлении также сообщается, что президент УЕФА Александер Чеферин принял отставку Вильяра и поблагодарил его за работу на благо европейского футбола. «Учитывая судебные процессы Испании, у нас нет больше комментариев по этой теме», – категорически ответил Чеферин.

Вильяр, который продолжает находиться в тюрьме, уже был отстранен на год от должности президента RFEF решение Верховного суда по вопросам спорта (CSD). В данный момент Федерацию возглавляет Хуан Луис Ларреа.