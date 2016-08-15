Надаль: кто-то должен контролировать игрока, который уходит на 12 минут

Испанский теннисист Рафаэль Надаль не стал критиковать судью после поражения в матче с Кеи Нишикори, однако отметил, что кто-то должен контролировать ситуацию, когда игрок покидает корт на 12 минут.

"С судьей все нормально, после поражения не время говорить об этом. Просто хочется отметить, что ты возвращаешься в игру, проигрывая 5:2, выигрываешь сет, а твой соперник уходит на 12 минут – это нужно контролировать. В Рио-де-Жайнеро мне даже не дали поменять штаны, которые я как-то надел шиворот навыворот", – заявил Надаль в эфире TVE.

Испанец все же не забыл поздравить своего соперника, который играл лучше, а также отметил свою игру на турнире: "Я доволен своей борьбой и своим настроем в турнире. Нужно радоваться такой игре, потому что я не просто выложился на корте, я отдал там всего себя".

"Я боролся до самого конца, но был невероятно уставшим. Мне было сложно уже с самого начала, во мне не был никакой энергии. Это была сложная неделя после двухмесячного перерыва", – добавил Надаль.