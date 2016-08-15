Надаль проиграл в борьбе за бронзу на Олимпийских играх

Испанский теннисист Рафаэль Надаль уступил японцу Кеи Нишикори в матче за бронзовую медаль на Олимпийских играх. Испанец довел игру до третьего сета, однако ему не хватило сил, чтобы выиграть матч (6:2, 6:7(1), 6:4).

При выигранном японцем первом сете и счете 2:5 (30:15) многие уже готовились поздравлять Кеи Нишикори с победой – ему необходимо было выиграть всего два гейма, чтобы забраться на подиум. Однако Надаль не собирался так просто дарить сопернику игру: испанец словно восстал из пепла и за следующие несколько геймов сравнял счёт до 5:5. Победа выскользнула из рук японца, который в итоге проиграл второй сет в тай-брейке.

Борьба, показанная Надалем, вновь вызвала уважение не только в Испании, но и во всем мире. После сложнейшей недели, где теннисисту приходилось участвовать в двух играх в день, он продолжал бороться до самого последнего, полностью выкладываясь на корте.

Задержка Нишикори перед третим сетом разозлила Надаля и сбила с игрового ритма, а усталость и злость привели к поражению в матче. За 2 часа и 49 минут пятая ракетка мира Рафаэль Надаль сделал пять подач навылет, одну двойную ошибку и реализовал два брейк-пойнта. В личных встречах между игроками Надаль ведёт с большим отрывом – 9:2.